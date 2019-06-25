В Областную детскую больницу им. Н.М.Филатова поступило новое оборудование

СЕГОДНЯ 17:12 2019-06-25T17:12:25+03:00

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Врач Областной детской больницы им. Н.М.Филатова Лидия Александровна Мякинькова рассказала подробнее о новом аппарате:

- Как известно, все звуки, которые мы слышим, обрабатываются мозгом. Именно мозг расшифровывает звуковые сигналы, классифицирует их и только после этого происходит понимание. Нужно четко понимать, какие звуки важны, а какие, наоборот, мешают. Для этого процесс классификации звуков должен быть непрерывным. С помощью новой системы для слабослышащего человека создается комфортная среда.

Примерочный комплект оборудования позволит сделать процедуру слухопротезирования более эффективной. Дети смогут развиваться с учетом индивидуальных особенностей, формировать навыки общения и расширить словарный запас.

Стоимость новой линейки оборудования - около 90 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU