В Спутнике пройдет Областной праздник татарской культуры «Сабантуй»
На главной сцене набережной выступят творческие коллективы и солисты из районов Пензенской области, а также гости из Бугульминского района республики Татарстан
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7 июля в 10:00 на фонтанной площади Спутника начнется Областной праздник татарской культуры «Сабантуй».
Организаторами являются Правительство Пензенской области, Министерство культуры и туризма Пензенской области, Региональная татарская национально-культурная автономия Пензенской области, Пензенский областной Дом народного творчества.
Гости «Сабантуя» смогут посоревноваться в различных дисциплинах, попробовать национальную татарскую кухню, а также купить приятные сувениры. В 11.00 стартует торжественная часть и награждение почетных гостей праздника.
ИСТОЧНИК KP.RU