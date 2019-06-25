2019-06-25T14:46:10+03:00
Звезды

В Спутнике пройдет Областной праздник татарской культуры «Сабантуй»

На главной сцене набережной выступят творческие коллективы и солисты из районов Пензенской области, а также гости из Бугульминского района республики Татарстан
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

7 июля в 10:00 на фонтанной площади Спутника начнется Областной праздник татарской культуры «Сабантуй».

Организаторами являются Правительство Пензенской области, Министерство культуры и туризма Пензенской области, Региональная татарская национально-культурная автономия Пензенской области, Пензенский областной Дом народного творчества.

Гости «Сабантуя» смогут посоревноваться в различных дисциплинах, попробовать национальную татарскую кухню, а также купить приятные сувениры. В 11.00 стартует торжественная часть и награждение почетных гостей праздника.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24