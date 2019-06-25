Житель Саранска откусил кончик носа знакомому
По факту возбуждено уголовное дело
Изменить размер текста:
В начале марта в Саранске в здании общежития двое мужчин поссорились на почве неприязни одного к другому. Один из участников конфликта, будучи нетрезвым, начал избивать второго, нанося удары по лицу, а после вцепился зубами в его нос, откусив кончик.
30-летний пострадавший был вынужден обратиться в больницу. Медики диагностировали у него, помимо откушенной части, еще и закрытый перелом костей носа.
Согласно заключению эксперта телесные повреждения, нанесенные потерпевшему, признаны средней тяжести веред здоровью. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU