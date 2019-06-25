Житель Саранска откусил кончик носа знакомому

СЕГОДНЯ 11:28 2019-06-25T11:28:55+03:00

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В начале марта в Саранске в здании общежития двое мужчин поссорились на почве неприязни одного к другому. Один из участников конфликта, будучи нетрезвым, начал избивать второго, нанося удары по лицу, а после вцепился зубами в его нос, откусив кончик.

30-летний пострадавший был вынужден обратиться в больницу. Медики диагностировали у него, помимо откушенной части, еще и закрытый перелом костей носа.

Согласно заключению эксперта телесные повреждения, нанесенные потерпевшему, признаны средней тяжести веред здоровью. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU