По факту падения подростка со второго этажа заброшенной усадьбы в Каменке возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 10:55 2019-06-25T11:11:37+03:00

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20 июня группа несовершеннолетних проникли на территорию заброшенной усадьбы графа Воейкова, находящейся в Каменке. Воспользовавшись отсутствием охраны и препятствий, подростки поднялись на второй этаж, где один из них, парень 2006 года рождения, вылез на внешний карниз через окно, сорвался и упал. Подросток получил серьезные травмы и сейчас находится в Пензенской областной детской клинической больнице им. Филатова, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Каменский межрайонный следственный отдел регионального Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту. Сотрудникам ведомства предстоит выяснить, почему подростки смогли так легко проникнуть на опасный объект, а также уточнить все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU