Пензенские поисковики отправились в экспедицию в Карелию
С 10 июня по 7 июля там проходит межрегиональная «Вахта Памяти» «Айталамби - Раменцы: незабытый медсанбат»
Руководителем отряда является Лариса Казакова.Фото: Министерство образования Пензенской области
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Члены отряда «Поиск-вездеход» отправились во вторую по счету полевую поисковую экспедицию в Республику Карелия, где на территории Сегежского района проводятся работы по переносу выявленных госпитальных захоронений. Пензенские поисковики примут участие в заключительном этапе экспедиции и в торжественном перезахоронении останков.
В экспедиции принимают участие 180 поисковиков из России и Финляндии. Совместными усилиями уже удалось поднять останки более двухсот солдат и обнаружить 40 медальонов.
Пензенские поисковики вернуться на Родину 8 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU