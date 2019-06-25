Пензенские поисковики отправились в экспедицию в Карелию

СЕГОДНЯ 09:49 2019-06-25T09:51:24+03:00

С 10 июня по 7 июля там проходит межрегиональная «Вахта Памяти» «Айталамби - Раменцы: незабытый медсанбат»

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Члены отряда «Поиск-вездеход» отправились во вторую по счету полевую поисковую экспедицию в Республику Карелия, где на территории Сегежского района проводятся работы по переносу выявленных госпитальных захоронений. Пензенские поисковики примут участие в заключительном этапе экспедиции и в торжественном перезахоронении останков.

В экспедиции принимают участие 180 поисковиков из России и Финляндии. Совместными усилиями уже удалось поднять останки более двухсот солдат и обнаружить 40 медальонов.

Пензенские поисковики вернуться на Родину 8 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU