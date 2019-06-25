Ученица пензенской школы № 52 получила 100 баллов на ЕГЭ по обществознанию
В этом году экзамен по данному предмету стал самым массовым - его сдавали больше половины выпускников
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Стали известны результаты ЕГЭ по обществознанию. Итоговое испытание по этой дисциплине в Пензенской области проходили 2682 выпускников. 227 из них сумели набрать от 80 до 99 баллов. Ученица школы № 52 Мария Дьяченко получила высший балл.
Напоминаем вам, что среди выпускников в Пензенской области ЕГЭ по разным предметам на 100 баллов сдали уже 29 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU