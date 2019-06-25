Пензенские «веселые и находчивые» сразились за Кубок губернатора

СЕГОДНЯ 09:26 2019-06-25T11:02:21+03:00

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Лучшие пензенские КВНщики, а также представители Высшей лиги КВН - команда «Так-то» из Красноярска и команда «НАТЕ» из станицы Брюховецкая - сразились за кубок губернатора. В церемонии открытия фестиваля принял участие Иван Белозерцев.

- В этой игре побеждают не только самые веселые и находчивые, но и самые сплоченные, организованные, душой болеющие за общее дело. Я желаю всем высоких оценок жюри, - отметил глава региона.

По итогам фестиваля главный приз - «Большой росток в золотом» - завоевала команда «Шарашкина контора «7 бит». «Большой росток в светлом» выиграла команда «Большая сборная УНДЕРВУД», а «Большой росток в темном» жюри присудило команде школьников города Пензы «Сборная школ».

ИСТОЧНИК KP.RU