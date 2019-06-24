2019-06-24T18:09:00+03:00
Общество

«Пензенские симфонические сезоны» завершились гала-концертом

Первый фестиваль симфонической музыки, стартовавший 10 марта в регионе, подошел к концу
Светлана БЕЛОВА
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Губернаторская симфоническая капелла и артисты представили концертную программу «Оперета-Галла», с участием лауреатов международных конкурсов. Зрители прослушали отрывки, арии и куплеты из популярных оперетт - таких, как «Летучая мышь», «Вольный ветер», «Веселая вдова», «Искатели сокровищ» и «Сильва».

В рамках фестиваля вместе с Губернаторской симфонической капеллой выступали известные артисты из Москвы, Санкт-Петербурга и Саратова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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