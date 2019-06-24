«Пензенские симфонические сезоны» завершились гала-концертом
Первый фестиваль симфонической музыки, стартовавший 10 марта в регионе, подошел к концу
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Губернаторская симфоническая капелла и артисты представили концертную программу «Оперета-Галла», с участием лауреатов международных конкурсов. Зрители прослушали отрывки, арии и куплеты из популярных оперетт - таких, как «Летучая мышь», «Вольный ветер», «Веселая вдова», «Искатели сокровищ» и «Сильва».
В рамках фестиваля вместе с Губернаторской симфонической капеллой выступали известные артисты из Москвы, Санкт-Петербурга и Саратова.
ИСТОЧНИК KP.RU