2019-06-24T17:48:48+03:00
Общество

В Саранске повысится стоимость проезда в общественном транспорте

Изменения вступят в силу с 1 июля
Анна ЧЕРНАЯ
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В Саранске цена проезда остается одной из самых низких среди всех столиц регионов Приволжского федерального округа.В Саранске цена проезда остается одной из самых низких среди всех столиц регионов Приволжского федерального округа.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня начальник Транспортного управления Игорь Белорунов доложил главе Саранске Петру Тултаеву, что с 1 июля повысится стоимость проезда в муниципальном общественном транспорте.

- Стоимость проезда при безналичной оплате с использованием электронной карты в муниципальных автобусах и троллейбусах составит 20 рублей, при оплате наличными - 21 рубль, - сообщил Игорь Белорунов.

По данным мониторинга, в Саранске цена проезда остается одной из самых низких среди всех столиц Приволжского федерального округа. Стоимость проезда на автобусах и троллейбусах в Кирове - 22 рубля, Самаре, Нижнем Новгороде - 28 рублей, Казани - 27 рублей, Уфе - 25 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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