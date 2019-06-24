В Саранске повысится стоимость проезда в общественном транспорте
Сегодня начальник Транспортного управления Игорь Белорунов доложил главе Саранске Петру Тултаеву, что с 1 июля повысится стоимость проезда в муниципальном общественном транспорте.
- Стоимость проезда при безналичной оплате с использованием электронной карты в муниципальных автобусах и троллейбусах составит 20 рублей, при оплате наличными - 21 рубль, - сообщил Игорь Белорунов.
По данным мониторинга, в Саранске цена проезда остается одной из самых низких среди всех столиц Приволжского федерального округа. Стоимость проезда на автобусах и троллейбусах в Кирове - 22 рубля, Самаре, Нижнем Новгороде - 28 рублей, Казани - 27 рублей, Уфе - 25 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU