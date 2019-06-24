2019-06-24T17:39:44+03:00
Экономика

Банк ВТБ признан лучшим брокером России

Поделиться:
Изменить размер текста:

20 июня в Москве состоялась торжественная церемония награждения лучших компаний ежегодного конкурса «Элита финансового рынка». ВТБ стал обладателем премии «Брокерская компания года». Победителем в номинации «Лучшая управляющая компания для розничных инвесторов» стал ВТБ Капитал Управление Инвестициями, а ПИФ «ВТБ – Фонд Казначейский» стал «Лучшим фондом облигаций».

Результаты ВТБ получили высокую оценку экспертов, которые отметили значительный рост бизнеса в минувшем году. Брокерский бизнес ВТБ в 2018 году увеличил число новых клиентов почти вдвое, а также провел существенное технологическое обновление продуктов и сервисов. Доходы от инвестиционных продуктов выросли на 26%. Доля на рынке ПИФов увеличилась в 2,5 раза. Флагманский ОПИФ «ВТБ – Фонд Казначейский» на данный момент является самым крупным фондом, торгующимся на Московской бирже.

Владимир Потапов, старший вице-президент, руководитель департамента брокерского обслуживания банка ВТБ, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, прокомментировал: «Минувший год был знаковым для нас – мы осуществили практическую интеграцию различных бизнес-направлений на платформе ВТБ. В результате был создан единый центр инвестиционной экспертизы, который позволяет клиентам решать большинство вопросов в режиме «одного окна». Суммарные активы в инвестициях клиентов бизнеса ВТБ Капитал Инвестиции выросли более чем на 70%. Отдельно отмечу значительные успехи брокерского направления банка, которое впервые было удостоено звания «Лучшей брокерской компании»».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Пензенские симфонические сезоны» завершились гала-концертом
ВТБ и ЦИАН начали прием онлайн-заявок на ипотечные кредиты
В Саранске повысится стоимость проезда в общественном транспорте
Нужна помощь ребенку
Пензу посетили стоматологи со всей России
В Пензенской области ожидается похолодание
В селе Николаевка обустроили площадку под памятник Лаврентию Загоскину
В Пензенской области состоялась акция «Свеча памяти»
В Пензе пройдет мероприятие, посвященное 90-летию со дня рождения Бориса Павловича Клинченко
Оплати электроэнергию на сайте «ТНС энерго Пенза» и получи скидку на технику Philips
В Пензе выступил ведущий голландский органист Петер Оверкерк
В Пензенской области самые дешевые в ПФО молоко, хлеб и масло
Министром здравоохранения Пензенской области станет Александр Никишин
Бурых медведей из пензенского зоопарка угостят мороженым
Иван Белозерцев прокомментировал вопрос пензенского предпринимателя к Владимиру Путину
Почти 600 пензенских медалистов станцевали на Юбилейной площади
ВТБ предлагает ипотечным заемщикам онлайн-заказ оценки квартир
Иван Белозерцев и Валерий Лидин провели встречу с жителями Чемодановки
Медиарейтинг Валерия Лидина вырос в мае на 26 единиц
Сдается коммерческая недвижимость в Спутнике
До конца года в Мордовии построят 17 котельных
Учителям сельских малочисленных школ Пензенской области поднимут зарплату
В Спутнике пройдет массовая йога-сессия
В Пензенской области запретят открывать алкомаркеты на первых этажах домов