Нужна помощь ребенку

СЕГОДНЯ 15:07 2019-06-24T15:07:22+03:00

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История болезни Алеши Еременко насчитывает уже более пяти лет из семи, прожитых мальчиком. Малыш родился практически здоровым, немного раньше положенного срока. Рос и развивался, как положено, и до двух лет радовал родителей и старшего брата. В 2 года 3 месяца Алешу решили оформить в детский сад. Казалось бы, самая обычная, стандартная процедура: нужно было пройти врачей и сдать анализы. И вот здесь вышла на свет затаившаяся до поры, до времени страшная болезнь. Диагноз: «Острый лимфобластный лейкоз» прозвучал для родителей как гром среди ясного неба. «Почему? Откуда? Как такое могло случиться?», - на эти вопросы у убитых горем родителей не было ответа. Начался трудный путь борьбы за жизнь и здоровье Алеши! В НИИ Рогачева диагноз подтвердился: 86% костного мозга малыша были заняты раковыми клетками. Интенсивное лечение принесло результаты – болезнь отступила. Казалось, что можно, наконец, выдохнуть.

Но… В феврале 2015 года в семью Еременко пришла новая беда – Алешу парализовало. Это уже позже выяснится, что лекарство, вводимое при проведении химеотерапии, скопилось в голове мальчика, хотя должно было выводиться из организма. В три года Алеше пришлось снова оказаться на грани и выбираться из лап нового страшного недуга. Мальчик учился всему заново: ходить, говорить, держать ложку. И все снова: клиники, врачи, все новые и новые лекарства, реабилитологи, психологи, логопеды. Столько и взрослому пережить то не под силу! А здесь совсем малыш. Большая часть его жизни – это борьба, борьба за жизнь и здоровье! Сейчас Алеша очень старается вернуть себе детство: он любит играть, гулять, заниматься и готовиться к школе. Только ему гораздо труднее, чем сверстникам. Очень уж серьезные последствия его страшных болезней. У мальчика часто случаются «откаты» назад в развитии, речь так и не вернулась, после паралича ноги руки плохо его слушаются, иногда он даже поесть нормально не может. Его жизнь – это ежедневный, упорный труд: занятия, занятия, занятия. Родители очень стараются сделать жизнь своего ребенка лучше. К сожалению, это стоит огромных денежных затрат.

Вот и сейчас семье нужна крупная сумма денег для прохождения реабилитации в пензенском центре «Шаг за шагом». За годы непрерывного лечения семья Еременко исчерпала все возможные денежные запасы.

Свое право на жизнь Алеша отвоевал, теперь мы все вместе можем помочь сделать жизнь мальчика чуть-чуть лучше. Для этого нужно собрать 100 000 рублей.

Если вы хотите помочь Алеше, то реквизиты можно узнать на сайте фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU