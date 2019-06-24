2019-06-24T11:42:41+03:00
Здоровье

Пензу посетили стоматологи со всей России

На минувшей неделе в регионе состоялась конференция «Актуальные вопросы современной стоматологии»
Светлана БЕЛОВА
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В течение двух дней в стенах Областной библиотеки им. Лермонтова гости из Самары, Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов обсуждали новейшие методики и разработки отрасли. Участники конференции также посетили выставку и также познакомились с историей Пензенской В первый день участников мероприятия поздравил Председатель областного Законодательного Собрания Валерий Лидин:

- Сегодня отрасль стоматологии в нашем регионе динамично развивается, появляется современное оборудование, используются новые методы. Но самое главное - это люди, которые оказывают нам помощь. Спасибо вам за высокий профессионализм, внимание, заботу и уважение.

После этого состоялось награждение лучших врачей Пензенской стоматологической поликлиники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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