В селе Николаевка обустроили площадку под памятник Лаврентию Загоскину

СЕГОДНЯ 15:34 2019-06-23T15:34:20+03:00

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Стартовал второй этап проекта «Возвращение к родным берегам», посвященный 210-летию со дня рождения известного мореплавателя ,открывателя Русской Америки, Лаврентия Алексеевича Загоскина.

Представители Русского географического общества при поддержке Фонда Президентских грантов завершили работы на территории площадки под будущий памятник мореплавателю.

Теперь это цельный железобетонный монолит, который способен выдержать большую нагрузку. Пока в процессе изготовления находится памятник путешественнику, благоустраивается территория вокруг площадки. Уже готова дорожка к скверу, и выполнен дренажный отвод. Продолжается сбор информации малоизвестных фактов об известном мореплавателе.

Председатель Русского Географического общества Пензенской области Игорь Владиславович Пантюшов рассказал о предстоящих планах строительства:

- Будет завезен и выровнен грунт, установлены скамейки и информационные щиты. Все это будет сделано в летний период.

Информационные щиты расскажут о жизни и странствиях мореплавателя.

ИСТОЧНИК KP.RU