2019-06-23T15:34:20+03:00
Общество

В селе Николаевка обустроили площадку под памятник Лаврентию Загоскину

Светлана БЕЛОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Стартовал второй этап проекта «Возвращение к родным берегам», посвященный 210-летию со дня рождения известного мореплавателя ,открывателя Русской Америки, Лаврентия Алексеевича Загоскина.

Представители Русского географического общества при поддержке Фонда Президентских грантов завершили работы на территории площадки под будущий памятник мореплавателю.

Теперь это цельный железобетонный монолит, который способен выдержать большую нагрузку. Пока в процессе изготовления находится памятник путешественнику, благоустраивается территория вокруг площадки. Уже готова дорожка к скверу, и выполнен дренажный отвод. Продолжается сбор информации малоизвестных фактов об известном мореплавателе.

Председатель Русского Географического общества Пензенской области Игорь Владиславович Пантюшов рассказал о предстоящих планах строительства:

- Будет завезен и выровнен грунт, установлены скамейки и информационные щиты. Все это будет сделано в летний период.

Информационные щиты расскажут о жизни и странствиях мореплавателя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Пензенской области состоялась акция «Свеча памяти»
В Пензе пройдет мероприятие, посвященное 90-летию со дня рождения Бориса Павловича Клинченко
Оплати электроэнергию на сайте «ТНС энерго Пенза» и получи скидку на технику Philips
В Пензе выступил ведущий голландский органист Петер Оверкерк
В Пензенской области самые дешевые в ПФО молоко, хлеб и масло
Министром здравоохранения Пензенской области станет Александр Никишин
Бурых медведей из пензенского зоопарка угостят мороженым
Иван Белозерцев прокомментировал вопрос пензенского предпринимателя к Владимиру Путину
Почти 600 пензенских медалистов станцевали на Юбилейной площади
ВТБ предлагает ипотечным заемщикам онлайн-заказ оценки квартир
Иван Белозерцев и Валерий Лидин провели встречу с жителями Чемодановки
Медиарейтинг Валерия Лидина вырос в мае на 26 единиц
Сдается коммерческая недвижимость в Спутнике
До конца года в Мордовии построят 17 котельных
Учителям сельских малочисленных школ Пензенской области поднимут зарплату
В Спутнике пройдет массовая йога-сессия
В Пензенской области запретят открывать алкомаркеты на первых этажах домов