В Пензенской области состоялась акция «Свеча памяти»

СЕГОДНЯ 14:49 2019-06-22T15:00:04+03:00

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Вчера в Пензенской области прошла акция «Свеча памяти». В канун Дня памяти и скорби к монументу воинской и трудовой славы пришли труженики тыла, участники локальных войн, активисты молодежных, общественных и патриотических организаций, регионального и местных отделений партии «Единая Россия», молодогвардейцы и просто неравнодушные пензенцы.

Обращаясь к собравшимся, заместитель секретаря регионального отделения партии, руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Пензенской области Вадим Супиков отметил, что акция объединяет всех, независимо от политических взглядов, национальности, вероисповедания:

- Мы всегда будем помнить тех, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины. Кто проявил мужество и героизм на полях сражений и в тылу. Мы отдаем дань памяти и нашим землякам, которые остались на полях сражений, а их более 190 тысяч человек. Подвиг их бессмертен.

Все участники акции почтили память погибших в годы войны и зажгли и установили у вечного огня свечи, как символ горечи потерь и сердечной благодарности за подаренную возможность жить.

ИСТОЧНИК KP.RU