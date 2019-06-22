2019-06-22T13:21:52+03:00
Общество

В Пензе пройдет мероприятие, посвященное 90-летию со дня рождения Бориса Павловича Клинченко

19 июня в Музее спорта состоялось рабочее совещание, на котором организаторы и ветераны спорта решили ряд важных вопросов
Светлана БЕЛОВА
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Текст Устава Общественного совета при Музее спорта принято оставить прежним и доработать его до 1 июля. В ходе обсуждения Председателем Общественного совета назначен член союза журналистов СССР, ветеран Пензенского баскетбола Евгений Владимирович Андросов. Секретарем и ответственным за подсчет голосов избрали Николая Федоровича Шумилина.

Также участники собрания приняли решение провести праздничное мероприятие, посвященное 90-летию со дня рождения основоположника прыжков в воду Пензенской области, заслуженного мастера спорта СССР, Бориса Павловича Клинченко. Дату праздника определят до 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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