Оплати электроэнергию на сайте «ТНС энерго Пенза» и получи скидку на технику Philips

СЕГОДНЯ 15:22 2019-06-21T15:23:24+03:00

Изменить размер текста: A A

До конца 2019 года для клиентов ООО «ТНС энерго Пенза» действует акция «Оплачивайте электроэнергию с промокодом – получайте скидку 30% на электротехнику Philips».

Партнерами энергосбытовой компании в проведении акции выступают Платежный сервис А3, а также ведущая технологическая компания Philips, предлагающая высококачественную бытовую электротехнику.

Для получения 30% скидки на технику Philips клиентам «ТНС энерго Пенза» необходимо выполнить несколько простых действий:

• Оплатить электроэнергию на сайте «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru либо в «Личном кабинете», при этом сумма платежа должна быть не менее 200 рублей. В случае отсутствия текущей задолженности потребители могут оплатить любую сумму в счет будущего периода. Она будет отображаться на лицевом счете как «Переплата» и зачтется при расчете за следующий месяц.

• При оплате электроэнергии на завершающем шаге ввода данных банковской карты активировать промокод акции – TNSPHILIPS.

• После завершения платежа на указанный потребителем номер телефона придет SMS с уникальным 10-значным кодом, дающим право на получение скидки 30% на технику Philips на странице акции https://www.shop.philips.ru/tns.html. Уникальный 10-значный код может быть использован только 1 раз, при этом количество кодов для получения не ограничено.

• Чтобы приобрести технику Philips со скидкой 30% необходимо на странице акции https://www.shop.philips.ru/tns.html выбрать понравившиеся товары, добавить их в корзину и указать 10-значный уникальный код в поле «Коды скидок».

Более подробно с условиями акции можно ознакомиться на сайте компании по ссылке https://penza.tns-e.ru/population/philips/.

ИСТОЧНИК KP.RU