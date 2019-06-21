В Пензе выступил ведущий голландский органист Петер Оверкерк

СЕГОДНЯ 15:09 2019-06-21T15:09:54+03:00

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Ведущий голландский органист, профессор Амстердамской академии музыки Петер Оверкерк вчера выступил в Органном зале пензенской филармонии, представив зрителям известные произведения Иоганна Себастьяна Баха, Сезара Франка, Антонио Вивальди, а также собственные сочинения.

Петер Оверкерк получил музыкальное образование в Амстердамской консерватории им. Свелинка в 1995 году у основателя голландской органной школы – Бернарда Бертелинка. Позднее он прошёл стажировки по исполнению органной французской музыки XVIII–XX веков во Франции у Жана Бойяра и у знаменитого органиста собора Нотр-Дам Даниэля Рота.

ИСТОЧНИК KP.RU