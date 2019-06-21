Министром здравоохранения Пензенской области станет Александр Никишин
Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев
ФОТО: официальный сайт Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко
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Сегодня в официальном Твиттере главы региона появилась информация о том, что новым министром здравоохранения области станет главный врач областной больницы Александр Никишин.
- Уверен, что его профессиональные качества будут способствовать решению многих проблем отрасли, - отмечает Иван Александрович.
«Комсомольская правда» поздравляет Александра Викторовича с должностью и желает ему профессиональных успехов на новом поприще!
ИСТОЧНИК KP.RU