2019-06-21T09:55:56+03:00
Общество

Министром здравоохранения Пензенской области станет Александр Никишин

Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: официальный сайт Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. БурденкоФОТО: официальный сайт Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко
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Сегодня в официальном Твиттере главы региона появилась информация о том, что новым министром здравоохранения области станет главный врач областной больницы Александр Никишин.

- Уверен, что его профессиональные качества будут способствовать решению многих проблем отрасли, - отмечает Иван Александрович.

«Комсомольская правда» поздравляет Александра Викторовича с должностью и желает ему профессиональных успехов на новом поприще!

ИСТОЧНИК KP.RU

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