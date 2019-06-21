Министром здравоохранения Пензенской области станет Александр Никишин

СЕГОДНЯ 09:53 2019-06-21T09:55:56+03:00

Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев

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Сегодня в официальном Твиттере главы региона появилась информация о том, что новым министром здравоохранения области станет главный врач областной больницы Александр Никишин.

- Уверен, что его профессиональные качества будут способствовать решению многих проблем отрасли, - отмечает Иван Александрович.

«Комсомольская правда» поздравляет Александра Викторовича с должностью и желает ему профессиональных успехов на новом поприще!

ИСТОЧНИК KP.RU