Иван Белозерцев прокомментировал вопрос пензенского предпринимателя к Владимиру Путину

СЕГОДНЯ 18:44 2019-06-20T18:44:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня во время традиционной прямой линии Президента РФ пензенский предприниматель Николай Кузяков задал вопрос Владимиру Путину о многочисленных проверках предприятий малого и среднего бизнеса. Губернатор Пензенской области прокомментировал обращение, отметив, что данная проблема в регионах с развивающимся бизнесом может тормозить развитие частных компаний.

- В Пензенской области внедрен комплекс мер, направленных на выявление в нормативных актах положений, вводящих избыточные барьеры для бизнеса. Мы уже входим в группу регионов с наивысшими показателями. Но это не значит, что у нас все хорошо, поэтому я как глава региона нацеливаю органы власти всех уровней максимально активно вовлекать предпринимательское сообщество в обсуждение и формирование планов мероприятий, направленных на снятие существующих нормативных ограничений при ведении бизнеса, - отметил глава региона.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.penza.kp.ru/video/embed/715743" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин - о проверках в малом бизнесе.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

ИСТОЧНИК KP.RU