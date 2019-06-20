Почти 600 пензенских медалистов станцевали на Юбилейной площади

СЕГОДНЯ 16:21 2019-06-20T16:21:26+03:00

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В среду в Пензе состоялся губернский праздник «Медалист», участие в котором приняли одиннадцатиклассники со всего региона, окончившие школу с медалями. Поздравить выпускников пришел губернатор Иван Белозерцев.

- Все мы: родители, учителя, правительство области, - благодарим вас за ваше старание, за нелегкий труд, за то, что вы много работали на протяжении всех лет учебы, - обратился Иван Белозерцев к выпускникам. - Полученные вами знания - это капитал, который пригодится вам для всей дальнейшей жизни. Я уверен в том, что вы, дорогие друзья, после окончания вузов и колледжей сделаете очень много для экономики Пензенской области. А те, кто выбрал не пензенские вузы, вернутся, чтобы развивать родной край.

В этом году школы с медалями в нашем регионе окончили 597 выпускников. Победителями и призерами Всероссийских олимпиад стали 11 человек, а пять выпускников Губернского лицея получили предложения учиться в Российском университете Дружбы народов.

ИСТОЧНИК KP.RU