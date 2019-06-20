Иван Белозерцев и Валерий Лидин провели встречу с жителями Чемодановки

СЕГОДНЯ 13:05 2019-06-20T13:18:20+03:00

Губернатор рассказал населению о принятых мерах и их результатах

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Вчера в Чемодановке состоялась встреча местных жителей с главой региона Иваном Белозерцевым и председателем пензенского Законодательного Собрания Валерием Лидиным. Участники встречи обсудили произошедший в прошлый четверг инцидент, в результате которого погиб один человек.

- Мы создали оперативный штаб для урегулирования ситуации, - отметил губернатор. - Были арестованы 28 человек, возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается, но ситуация уже нормализована. Для обеспечения безопасности граждан 40 росгвардейцев круглосуточно несут службу. Цыгане по собственной инициативе выехали из Чемодановки и Лопаток.

Иван Александрович сообщил, что его обещание погасить кредит погибшего мужчины, уже выполнено. Также губернатор поручил оказать материальную помощь семье погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU