2019-06-20T09:51:58+03:00
Политика

Медиарейтинг Валерия Лидина вырос в мае на 26 единиц

Большое влияние неа это оказала активная работа в период подготовки и проведения предварительного голосования
Анна ЧЕРНАЯ
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Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин поднялся на 26 единиц в медиарейтинге глав законодательных органов регионов РФ. Исследование составлено компанией «Медиалогия» по итогам мая.

Медиаиндекс Валерия Лидина составил 1 994 балла. По данным «Медиалогии» самые заметные перемещения в рейтинге у Леонида Музалевского (+32), Валерия Лидина (+26) и Владимира Попкова (+24).

Самой рейтинговой новостью оказалась информация о подведении итогов предварительного голосования, которое проходило в Пензе. Об этом Валерий Лидин рассказал председателю Правительства РФ, председателю партии «Единая Россия» Дмитрию Медведеву в рамках видеоконференции 26 мая. Было отмечено, что предварительное голосование в Пензе прошло на хорошем организационном уровне и с хорошей явкой.

СПРАВКА «КП»

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 42,9 тыс. наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

Медиаиндекс — показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны, компании и бренда. Чем больше значение медиаиндекса, тем более ярко и позитивно присутствие персоны в СМИ, тем позитивнее ее имидж, создаваемый СМИ.

Система оценивает общий уровень благоприятствования информационной среды за определенный период времени, суммируя единичные индексы всех сообщений с упоминанием объекта. Значение единичного индекса зависит от того, насколько позитивно и выгодно представлен объект в информационном сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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