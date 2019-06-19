До конца года в Мордовии построят 17 котельных

СЕГОДНЯ 18:19 2019-06-19T18:19:11+03:00

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Стороны обсудили участие республики в программе капитального ремонта многоквартирных домов, а также модернизацию коммунальной инфраструктуры региона.

В республиканской адресной программе капитального ремонта МКД на 2014-2043 годы участвует 3 947 домов. За 2017 и 2018 годы капитальный ремонт был сделан в 335 многоквартирных домах, в которых проживает более 50 тысяч человек. В этом году в планах провести ремонт в 241 многоквартирном доме. Кроме того, с прошлого года по программе заменили 254 лифта, до конца следующего года планируется обновить еще 224 лифтов.

- На прошлой неделе наши специалисты приезжали в Фонд, обсудили вопросы взаимодействия. Сейчас рассматриваются проекты концессионных соглашений по трем муниципальным районам республики - Зубово-Полянскиму, Ковылкинскому и Темниковскому, в ходе реализации которых уже в этом году запланировано строительство 17 новых котельных, строительство и модернизация более 10 километров сетей теплоснабжения», - сказал Владимир Волков.

ИСТОЧНИК KP.RU