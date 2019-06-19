Учителям сельских малочисленных школ Пензенской области поднимут зарплату
Нововведения коснутся педагогов 148 учебных учреждений, где средняя наполняемость класса менее 14 человек
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Заработная плата в сельских школах будет начисляться исходя из норматива финансового обеспечения образовательной деятельности на класс-комплект, а не из расчета нормативно-подушевого финансирования, как было ранее.
В настоящее время также готовятся изменения в региональное законодательство для сельских школ с наполняемость класса свыше 20 человек. Оно позволит не допустить снижения достигнутого уровня заработной платы. Это изменение касается 20 школ, расположенных в сельской местности.
ИСТОЧНИК KP.RU