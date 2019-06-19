В Спутнике пройдет массовая йога-сессия
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23 июня в 10.00 на Фонтанной площади Спутника состоится праздник, приуроченный к Международному дню йоги.
Мероприятие пройдет по инициативе Посольства Индии в России при поддержке Министерства физической культуры и спорта Пензенской области. В программу включены открытие праздника, выступления местных коллективов и, конечно же, мастер-классы преподавателей йоги региона.
Желающим провести мастер-класс, нужно отправить заявку на этот электронный адрес: sport_706@mail.ru
ИСТОЧНИК KP.RU