В Спутнике пройдет массовая йога-сессия

СЕГОДНЯ 17:31 2019-06-19T17:31:41+03:00

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23 июня в 10.00 на Фонтанной площади Спутника состоится праздник, приуроченный к Международному дню йоги.

Мероприятие пройдет по инициативе Посольства Индии в России при поддержке Министерства физической культуры и спорта Пензенской области. В программу включены открытие праздника, выступления местных коллективов и, конечно же, мастер-классы преподавателей йоги региона.

Желающим провести мастер-класс, нужно отправить заявку на этот электронный адрес: sport_706@mail.ru

ИСТОЧНИК KP.RU