2019-06-19T15:35:15+03:00
Общество

В Пензенской области запретят открывать алкомаркеты на первых этажах домов

Законопроект утвердили на очередной 21-й сессии Законодательного собрания региона
Анна ЧЕРНАЯ
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45 торговых точек в Пензе, реализующих алкоголь, располагаются на первых этажах домов, в ранее жилых помещениях. Горожане зачастую жалуются на некорректное и шумное поведение покупателей данных магазинов.

Сегодня на очередной сессии Законодательного собрания области заместитель председателя правительства и министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков выступил с предложением запретить продажу алкоголя в таких маркетах.

Депутаты единогласно утвердили решение. Проект вступит в силу с нового года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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