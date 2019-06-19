В Пензенской области запретят открывать алкомаркеты на первых этажах домов
Законопроект утвердили на очередной 21-й сессии Законодательного собрания региона
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45 торговых точек в Пензе, реализующих алкоголь, располагаются на первых этажах домов, в ранее жилых помещениях. Горожане зачастую жалуются на некорректное и шумное поведение покупателей данных магазинов.
Сегодня на очередной сессии Законодательного собрания области заместитель председателя правительства и министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков выступил с предложением запретить продажу алкоголя в таких маркетах.
Депутаты единогласно утвердили решение. Проект вступит в силу с нового года.
ИСТОЧНИК KP.RU