В Пензенской области запретят открывать алкомаркеты на первых этажах домов

СЕГОДНЯ 15:35 2019-06-19T15:35:15+03:00

Изменить размер текста: A A

45 торговых точек в Пензе, реализующих алкоголь, располагаются на первых этажах домов, в ранее жилых помещениях. Горожане зачастую жалуются на некорректное и шумное поведение покупателей данных магазинов.

Сегодня на очередной сессии Законодательного собрания области заместитель председателя правительства и министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков выступил с предложением запретить продажу алкоголя в таких маркетах.

Депутаты единогласно утвердили решение. Проект вступит в силу с нового года.

ИСТОЧНИК KP.RU