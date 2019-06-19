В Пензенской области в седьмой раз состоится Форум молодых педагогов

СЕГОДНЯ 14:33 2019-06-19T14:33:57+03:00

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С 28 по 30 июня на базе детского оздоровительного лагеря «Строитель» будет проходить VII Форум молодых педагогов Пензенской области «Будущее – за профессионалами». В этом году тема мероприятия обозначена как «Современный педагог: компетенции цифрового века».

Программа предусматривает проведение семинаров, практикумов, мастер-классов, консультаций, круглых столов, деловых игр под руководством опытных педагогов и сотрудников Института регионального развития Пензенской области.

Для успешного прохождения аттестационных испытаний участники форума должны заранее подготовить зачетную работу на тему «Мои профессиональные лайфхаки».

ИСТОЧНИК KP.RU