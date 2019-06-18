Семь пензенских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

СЕГОДНЯ 17:31 2019-06-18T17:31:16+03:00

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Сегодня стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку и физике.

Русский язык в регионе сдавали 5180 выпускников. Семь из них получили высший балл: это Егор Плужнов из школы № 20, Олеся Сапожникова из Губернского лицея, Анна Назарова из многопрофильной гимназии № 13, Ольга Денисова из лицея № 55, Ильяс Девликамов из школы № 8 Каменки, Татьяна Абашкина из школы № 49 и Артем Лазарев из школы № 225 города Заречного.

Работы 1309 выпускников получили от 80 до 99 баллов, а еще 30 выпускников текущего года не смогли преодолеть минимальный порог.

Итоговую аттестацию по физике прошли 1324 выпускника. Никита Потапов, выпускник Губернского лицея, смог получить высший балл. 94 работы получили от 80 до 99 баллов. 43 выпускника не смогли преодолеть минимальный порог. Пересдать экзамен они смогут в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU