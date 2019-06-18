В Нижнем Ломове открыли памятник «Пожарным и спасателям»

СЕГОДНЯ 17:12 2019-06-18T17:12:09+03:00

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Вчера на территории 37-й пожарно-спасательной части ФПС ФГКУ «Пятый отряд ФПС по Пензенской области» состоялась церемония открытия памятника тем, кто всегда готов придти на помощь в самых трудных ситуациях.

Мероприятие было приурочено к знаменательной дате: 25 июня 1827 года образовалась пожарная охрана Пензенской области. Церемония открытия началась торжественным митингом и поздравлением Главы администрации Нижнеломовского района Николая Уракчеева:

- Этот монумент напоминает всем, как опасна профессия пожарного. Я хочу пожелать Вам меньше вызовов, удачи, благополучия вам и вашим семьям!

Работникам пожарной части, участвовавшим в создании памятника, вручили почетные грамоты. В этот день слова благодарности прозвучали и от руководителей отрядов и ветеранов спасательной службы.

- У данного монумента в будущем будет приниматься присяга. Мы будем вспоминать тех, кого сегодня с нами нет и начинать все торжественные мероприятия, - отметил начальник Главного управления МЧС России по Пензенской области Сергей Козлов.

В завершении церемонии состоялось возложение цветов к монументу.

ИСТОЧНИК KP.RU