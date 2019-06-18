Иван Белозерцев: «Никто не должен сидеть в кабинете»

СЕГОДНЯ 16:50 2019-06-18T16:50:27+03:00

Губернатор Пензенской области призвал подчиненных встречаться с населением и работать с проблемами на местах

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В правительстве региона состоялось совещание Ивана Белозерцева с руководителями администраций. Глава региона начал встречу с оглашения жалоб жителей в социальных сетях. Чаще всего проблемы возникают в самой Пензе.

- Мусор во дворах, в лесополосах и на съездах с дорог, - процитировал жалобы горожан губернатор. - Региональные операторы не работают, санитарные патрули не работают, денег выделается недостаточно.

В районах тоже, увы, не все гладко. Жители шлют фотографии, отображающие реальную картину. Губернатор поручил составить график выездной работы глав с жителями населенных пунктов на июль, август и сентябрь.

- Поезжайте по населенным пунктам, встречайтесь с людьми, отвечайте на вопросы, записывайте проблемные моменты, экономически обоснованно их решайте. Никто не должен сидеть в кабинете, - сказал глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU