Иван Белозерцев: «Никто не должен сидеть в кабинете»
В правительстве региона состоялось совещание Ивана Белозерцева с руководителями администраций. Глава региона начал встречу с оглашения жалоб жителей в социальных сетях. Чаще всего проблемы возникают в самой Пензе.
- Мусор во дворах, в лесополосах и на съездах с дорог, - процитировал жалобы горожан губернатор. - Региональные операторы не работают, санитарные патрули не работают, денег выделается недостаточно.
В районах тоже, увы, не все гладко. Жители шлют фотографии, отображающие реальную картину. Губернатор поручил составить график выездной работы глав с жителями населенных пунктов на июль, август и сентябрь.
- Поезжайте по населенным пунктам, встречайтесь с людьми, отвечайте на вопросы, записывайте проблемные моменты, экономически обоснованно их решайте. Никто не должен сидеть в кабинете, - сказал глава региона.
ИСТОЧНИК KP.RU