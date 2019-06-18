2019-06-18T15:57:07+03:00
Общество

В Пензе «приоденут» водителей общественного транспорта

Вопрос снова подняли на планерке в городской мэрии
Анна ЧЕРНАЯ
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В прошлом году глава администрации Пензы Виктор Кувайцев выступил с инициативой введения единой униформы для водителей городских автобусов, троллейбусов и маршруток, однако до реализации идеи дело так и не дошло. Но горожане продолжают жаловаться на неопрятный внешний вид работников сферы, что вынудило мэра снова поднять вопрос.

Начальник управления транспорта и связи Пензы Юлия Еремина отметила, что небрежный внешний вид связан, в первую очередь, с отсутствием кондиционеров в транспорте.

- Там, где они есть - например, в автобусах - водители ходят на работу в рубашках, - отметила глава управления. - В маршрутках без кондиционеров температуры порой поднимается до 40 градусов.

Виктор Кувайцев отметил, что никто не заставляет работников носить теплые рубашки с длинным рукавом и поручил Юлии Ереминой проработать данный вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU

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