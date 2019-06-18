2019-06-18T14:56:01+03:00
Общество

Жители Кочкуровского района поблагодарили главу Мордовии за ремонт дорог

Анна ЧЕРНАЯ
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В адрес Владимира Волкова поступило письмо от представителей Семилейского сельского поселения Кочкуровского района. В тексте послания говорится:

«Мы жители Семилейского сельского поселения, проживающие по улицам Центральная, Советская, Интернациональная и в деревне Новотягловка, хотим выразить Вам свою благодарность за то, что Вы обратили внимание на нашу просьбу в решении проблем с автодорогой. Владимир Дмитриевич, мы признательны Вам за то, что Вы исполнили наказ избирателей и теперь жители нашего поселения могут ездить по отремонтированной автомобильной дороге».

ИСТОЧНИК KP.RU

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