СЕГОДНЯ 14:48 2019-06-18T14:48:01+03:00

Экзамены по литературе и географии в Пензенской области прошли без происшествий

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Вчера стартовали резервные дни сдачи ЕГЭ. В это день выпускники сдавали экзамены по литературе и географии. В Пензенской области 16 человек сдавали литературу, один – географию. Экзамен прошел без сбоев.

- Более 700 выпускников подали заявление на прохождение итоговой аттестации в резервные дни. Наибольшее количество выпускников будут сдавать обязательные предметы: 130 - русский язык и 107 - математику профильного уровня. На сдачу базового уровня математики подали заявления лишь два выпускника, - отмечает директор Регионального центра обработки информации Татьяна Фадеева.

Сегодня 70 выпускников сдали физику, и 66 – историю. Свои результаты участники прошедших экзаменов узнают не позднее 2 июля.

Следующим будут ЕГЭ по биологии, химии, информатике и ИКТ. Он состоится 20 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU