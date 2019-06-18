Саранск присоединился к Всероссийскому олимпийскому дню

СЕГОДНЯ 12:18 2019-06-18T12:20:17+03:00

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В воскресение по всей стране прошли спортивные праздники, приуроченные к Всероссийскому олимпийскому дню. Не стал исключением и Саранск. Здесь гости праздника смогли покататься на беговелах и профессиональных BМХ-велосипедах, поиграть в теннис, волейбол, настольный футбол. Желающие стали участниками забегов.

В торжественной церемонии открытия праздника приняли участие: Первый заместитель министра спорта, молодежной политики и туризма Республики Мордовия Наталья Помелова, Президент Олимпийского совета РМ, двукратный призер олимпийских игр Денис Нижегородов, Исполнительный директор Олимпийского совета РМ Юлия Гринина, Олимпийский чемпион, чемпион мира, шестикратный чемпион Европы по борьбе Алексей Мишин, Заслуженный мастер спорта России, бронзовый призёр чемпионата Европы по футболу Дмитрий Сычёв.

Праздник завершился розыгрышем призов от Олимпийского Совета Республики Мордовия. Главным призом стал велосипед.

ИСТОЧНИК KP.RU