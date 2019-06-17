Иван Белозерцев: «В Чемодановке обстановка спокойная»
Губернатор Иван Белозерцев прокомментировал текущую ситуацию, связанную с инцидентом в Чемодановке.
- Ситуация стабилизирована, обстановка спокойная, - отметил глава региона. – За порядком в населенном пункте следят 20 человек, основные силы правоохранителей вернулись в место постоянной дислокации.
Сегодня в Чемодановке проводятся прием граждан прокурором Пензенской области, руководителем Следственного комитета, уполномоченным по правам человека.
- У второго пострадавшего, попавшего в больницу, наметилась положительная динамика, его перевели на лечение в областную клиническую больницу, - сообщил Иван Белозерцев.
Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU