Иван Белозерцев: «В Чемодановке обстановка спокойная»

СЕГОДНЯ 17:37 2019-06-17T17:41:23+03:00

Губернатор Иван Белозерцев прокомментировал текущую ситуацию, связанную с инцидентом в Чемодановке. Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Сегодня глава региона провел совещание в режиме видеоконференции с главами администраций городских округов и муниципальных районов

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Губернатор Иван Белозерцев прокомментировал текущую ситуацию, связанную с инцидентом в Чемодановке.

- Ситуация стабилизирована, обстановка спокойная, - отметил глава региона. – За порядком в населенном пункте следят 20 человек, основные силы правоохранителей вернулись в место постоянной дислокации.

Сегодня в Чемодановке проводятся прием граждан прокурором Пензенской области, руководителем Следственного комитета, уполномоченным по правам человека.

- У второго пострадавшего, попавшего в больницу, наметилась положительная динамика, его перевели на лечение в областную клиническую больницу, - сообщил Иван Белозерцев.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU