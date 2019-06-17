2019-06-17T16:28:01+03:00
Общество

Верхнюю часть набережной Суры вымостят до конца августа

Вчера глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проверил ход работ
Светлана БЕЛОВА
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Ремонт идет согласно графику.

Сейчас на набережной устанавливают подсветку деревьев, поливочную систему. Рабочие притупили к мощению верхней прогулочной зоны бетонной плиткой с гранитным напылением.

- По итогам проекта на набережной будет хороший газон, с автоматическим поливом. А пока существующую зеленую зону необходимо поддерживать в порядке, - подчеркнул мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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