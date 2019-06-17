Верхнюю часть набережной Суры вымостят до конца августа
Вчера глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проверил ход работ
Изменить размер текста:
Ремонт идет согласно графику.
Сейчас на набережной устанавливают подсветку деревьев, поливочную систему. Рабочие притупили к мощению верхней прогулочной зоны бетонной плиткой с гранитным напылением.
- По итогам проекта на набережной будет хороший газон, с автоматическим поливом. А пока существующую зеленую зону необходимо поддерживать в порядке, - подчеркнул мэр.
ИСТОЧНИК KP.RU