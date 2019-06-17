Клиенты ООО «ТНС энерго Пенза» могут подключить «Электронную квитанцию»

СЕГОДНЯ 15:23 2019-06-17T15:23:14+03:00

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Все большее число потребителей ООО «ТНС энерго Пенза» выбирают наиболее удобный способ получения платежных документов за электроэнергию - «Электронную квитанцию».

В результате подключения данного бесплатного сервиса клиент компании получает счета за энергоресурс на свой адрес электронной почты вместо устаревшего бумажного носителя. К тому же, у «Электронной квитанции» существует ряд выгодных для потребителей преимуществ:

• счет приходит в день его формирования до 1 числа следующего месяца;

• квитанция будет храниться в вашей электронной почте и в электронном архиве компании, а при ее отправлении все персональные данные потребителя защищены;

• на один электронный почтовый ящик можно получать квитанции по всем объектам собственности, а также настроить получение счетов за близких людей;

• по «Электронной квитанции» можно рассчитаться сразу после ее получения, перейдя по встроенной ссылке, и не беспокоиться о сроках оплаты.

Стоит помнить, что, отказавшись от бумажного носителя и получая счета на электронную почту, мы вносим существенный вклад в улучшение экологии и сохранение природы.

Подключить сервис «Электронная квитанция» может каждый клиент компании любым из наиболее удобных способов:

• на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru;

• в Личном кабинете;

• в мобильном приложении «ТНС энерго» (для OS Android);

• направив заявку на адрес электронной почты vopros@penza.tns-e.ru;

Кроме того, в подключении сервиса всегда готовы помочь сотрудники Центров обслуживания клиентов ООО «ТНС энерго Пенза».

ИСТОЧНИК KP.RU