Еще 12 участников массовой драки в Чемодановке были задержаны
Главное следственное управление СК РФ продолжает расследование инцидента в Чемодановке. Напоминаем, что ранее уже были задержаны три предполагаемых участника массовой драки. Двое находятся под стражей, в отношении третьего принято решение временно изолировать его от общества в палате в связи с необходимостью оказания медицинской помощи. Свое участие в драке все трое признали.
- Совместно с оперативными службами МВД и ФСБ России удалось получить доказательства, позволившие задержать еще 12 жителей Чемодановки, - отмечает официальный представитель СК России Светлана Петренко. - Один из них подозревается в совершении убийства 34-летнего мужчины. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.
Допросы населения продолжаются.
ИСТОЧНИК KP.RU