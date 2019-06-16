2019-06-16T16:24:01+03:00
Общество

Еще 12 участников массовой драки в Чемодановке были задержаны

Среди них - предполагаемый убийца 34-летнего местного жителя
Анна ЧЕРНАЯ
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Главное следственное управление СК РФ продолжает расследование инцидента в Чемодановке. Напоминаем, что ранее уже были задержаны три предполагаемых участника массовой драки. Двое находятся под стражей, в отношении третьего принято решение временно изолировать его от общества в палате в связи с необходимостью оказания медицинской помощи. Свое участие в драке все трое признали.

- Совместно с оперативными службами МВД и ФСБ России удалось получить доказательства, позволившие задержать еще 12 жителей Чемодановки, - отмечает официальный представитель СК России Светлана Петренко. - Один из них подозревается в совершении убийства 34-летнего мужчины. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.

Допросы населения продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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