Иван Белозерцев попросил пользователей Интернета перестать публиковать ложные слухи об инциденте в Чемодановке

СЕГОДНЯ 15:58 2019-06-16T15:59:34+03:00

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Сегодня глава Пензенской области обратился к пользователям социальных сетей, попросив их не нагнетать обстановку попусту.

- С момента конфликта в Чемодановке в социальных сетях постоянно публикуется ложная информация, - отметил Иван Белозерцев. - Напоминаю вам, что сейчас законодательно предусмотрена ответственность за подобные провокации и попытки посеять панику среди населения. Мы не позволим использовать ситуацию в чьих-либо интересах. Наша задача – защитить граждан, и мы ее выполним.

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ИСТОЧНИК KP.RU