В Губернаторском доме открылась выставка, приуроченная к 175-летию со дня рождения К.А. Савицкого

СЕГОДНЯ 15:40 2019-06-16T15:40:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу в Пензе при полном аншлаге состоялась церемония открытия юбилейной выставки. На церемонии присутствовали представители культурной и общественной жизни региона.

Директор галереи Кирилл Застрожный представил посетителям новый юбилейный альбом - уникальное по своему содержанию издание, содержащее 56 живописных и графических работ известного художника, первого директора Областной картинной галереи и училища К.А.Савицкого.

На выставке также можно познакомиться с работами сына творца, известного живописца Г.К. Савицкого.

ИСТОЧНИК KP.RU