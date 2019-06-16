В Губернаторском доме открылась выставка, приуроченная к 175-летию со дня рождения К.А. Савицкого
Изменить размер текста:
В пятницу в Пензе при полном аншлаге состоялась церемония открытия юбилейной выставки. На церемонии присутствовали представители культурной и общественной жизни региона.
Директор галереи Кирилл Застрожный представил посетителям новый юбилейный альбом - уникальное по своему содержанию издание, содержащее 56 живописных и графических работ известного художника, первого директора Областной картинной галереи и училища К.А.Савицкого.
На выставке также можно познакомиться с работами сына творца, известного живописца Г.К. Савицкого.
ИСТОЧНИК KP.RU