В селе Лопатки Бессоновского района сгорел срубовой дом

СЕГОДНЯ 15:35 2019-06-16T15:35:35+03:00

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Вчера вечером в селе Лопатки Бессоновского района вспыхнул срубовой дом на улице Песочной. Пламя быстро перекинулось на дворовые постройки. Пострадавших, к счастью, удалось избежать.

По неподтвержденной информации, причиной пожара стал поджог. Сегодня следственный отдел ОМВД России по Бессоновскому району возбудил уголовное дело по части второй статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU