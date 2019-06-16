Виктор Кувайцев призвал горожан к совместному благоустройству дворовых территорий
Вчера в Пензе состоялось выездное совещание главы администрации
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Мэр совершил объезд дворов, входящих в Федеральную программу «Формирование комфортной городской среды».
На контроле находятся 35 придомовых территорий, на семи из них уже ведутся работы. Посетив дома № 22 и 24 на улице Пушкина, Виктор Кувайцев встретился с местными жителями.
- В первую очередь, программа направлена на то, чтобы благоустроить территорию в соответствии с вашими пожеланиями. Вы можете вносить свои корректировки.
Жители домов пожаловались на отсутствие парковочных мест и загромождение автомобилями детской площадки. Они также вынесли на обсуждение вопрос с приведением в порядок котельной.
ИСТОЧНИК KP.RU