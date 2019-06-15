В Чемодановке могут временно приостановить продажу алкоголя

СЕГОДНЯ 19:42 2019-06-15T19:46:01+03:00

Сегодня губернатор Пензенской области повторно встретился с жителями района и обсудил произошедшее с подчиненными

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Сегодня в областном правительстве состоялось совещание, участники которого обсудили происшествие в Чемодановке. Иван Белозерцев рассказал, что накануне во время схода жители района высказывались против совместного проживания с цыганами.

- Все претензии приняты и будут учтены, ситуация находится под контролем, - отметил глава региона. - Возбуждены уголовные дела. Идут следственные действия, ГИБДД будут проверять транспорт. Там, где выявят нарушения закона, мы будем жестко принимать меры.

Врио начальника УМВД РФ по Пензенской области Вадим Ковтун сообщил, что в ходе допросов удалось выявить 12 участников массовой драки. Губернатор поручил ведомству оказывать помощь районным полицейским и порекомендовал руководству торговых точек и точек общественного питания на территории чемодановского сельсовета временно приостановить продажу алкоголя.

ИСТОЧНИК KP.RU