«ДаншиноFEST» приглашает всех приобщиться к национальной культуре Мордовии

СЕГОДНЯ 19:21 2019-06-15T19:21:40+03:00

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Число гостей праздника может превысить отметку в четыре тысячи человек. Министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова рассказала о программе предстоящих торжеств:

- Каждый приехавший сможет насладиться красотой мордовского фольклора, и получит возможность изучить историю, обычаи и традиции мордовского народа.

На фестивале выступят известные и полюбившиеся коллективы, такие как «Пензенский народный хор им. О.В.Гришина», ансамбль «Воронежские девчата», ансамбль ГААТ «Кабардинка». Участвовать будут также и приглашенные коллективы: «Рязанский русский народный хор им.Е.Попова», «Московский казачий хор» и фольклорный ансамбль «Торама». Специальный гость- открытие 2019 года Пензенской области, фолк-группа «Мариванна».

Помимо традиционных фотозон и выставки мастеров, организаторы праздника приглашают гостей посетить единственные в России кулачные бои, пострелять из тира, познакомиться с национальной кухней. Можно также покататься на аттракционах и побывать в полевом зоопарке.

Все желающие посетить яркое летнее шоу смогут добраться на автобусах: отправление 16 июня с 8.00 до 8.30 с Привокзальной площади станции Пенза-1 (остановка Зареченских автобусов). Стоимость - 700 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU