С начала года ряды пензенских доноров пополнили почти 1800 человек

СЕГОДНЯ 15:16 2019-06-14T15:16:03+03:00

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14 июня отмечается Всемирный день донора крови. В этом году празднования проходят под лозунгом «Безопасная кровь для всех».

С начала года пензенские доноры пополнили банк 8195 литрами цельной донорской крови, 3171 литром свежезамороженной плазмы, 5942 дозами клеток крови. Число доноров составило 8 651 человек. 1797 из них сдали кровь и ее компоненты впервые.

- Мы выражаем благодарность людям, которые добровольно и безвозмездно сдают кровь, необходимую для спасения человеческих жизней. Переливание крови и ее компонентов позволяет ежегодно спасать тысячи человеческих жизней, жителей нашего региона, - говорит главный врач Пензенского областного клинического центра крови Татьяна Крылова.

ИСТОЧНИК KP.RU