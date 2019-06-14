2019-06-14T12:27:46+03:00
Происшествия

В Чемодановке в массовой драке пострадали пять человек

Двое из них находятся в больнице
Анна ЧЕРНАЯ
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Вчера в пензенских сообществах прошла информация о конфликте в селе Чемодановка. Как рассказала одна из подписчиц группы «Подслушано в Пензе», ЧП произошло возле местного водоема:

- В Чемодановке есть пруд. Туда пришли цыгане и стали приставать к детям. Наши не выдержали и дали отпор. Потом забили встречу у пруда и вот результат.

Выяснение отношений, по словам другого подписчика, переросло в массовую драку с поножовщиной и применением оружия. Пять человек пострадали, двое из них в довольно тяжелом состоянии находятся в больнице. Помимо этого, были разгромлены 20 автомобилей.

Как сообщили представители регионального УМВД в ходе телефонного разговора, участников конфликта уже удалось установить. Возбуждены уголовные дела, проводится проверка. Информация об использовании огнестрельного оружия ведомством не подтверждается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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