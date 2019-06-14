В Чемодановке в массовой драке пострадали пять человек
Вчера в пензенских сообществах прошла информация о конфликте в селе Чемодановка. Как рассказала одна из подписчиц группы «Подслушано в Пензе», ЧП произошло возле местного водоема:
- В Чемодановке есть пруд. Туда пришли цыгане и стали приставать к детям. Наши не выдержали и дали отпор. Потом забили встречу у пруда и вот результат.
Выяснение отношений, по словам другого подписчика, переросло в массовую драку с поножовщиной и применением оружия. Пять человек пострадали, двое из них в довольно тяжелом состоянии находятся в больнице. Помимо этого, были разгромлены 20 автомобилей.
Как сообщили представители регионального УМВД в ходе телефонного разговора, участников конфликта уже удалось установить. Возбуждены уголовные дела, проводится проверка. Информация об использовании огнестрельного оружия ведомством не подтверждается.
ИСТОЧНИК KP.RU