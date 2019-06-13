ООО «ТНС энерго Пенза» предпринимает активные действия по снижению дебиторской задолженности потребителей

СЕГОДНЯ 17:56 2019-06-13T17:56:16+03:00

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Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области ООО «ТНС энерго Пенза» ведет активную работу с недобросовестными потребителями, не соблюдающими условия договора энергоснабжения в части оплаты потребленного энергоресурса.

Напомним, что актуальность проблемы неплатежей обусловлена наличием у потребителей региона задолженности перед энергосбытовой компанией размером 1,66 млрд рублей (с начала 2019 года увеличилась на 7,7% с 1,54 млрд рублей).

ООО «ТНС энерго Пенза» на постоянной основе предпринимается весь комплекс мер, предусмотренный действующим российским законодательством, по урегулированию сложившейся негативной ситуации. В целях повышения платежной дисциплины должникам регулярно направляются письменные претензии и инициируются ограничения режима потребления электроэнергии, с руководством крупнейших должников дополнительно проводятся переговоры.

Руководством гарантирующего поставщика электроэнергии ставится перед органами исполнительной власти региона и муниципальных образований вопрос о повышении платежной дисциплины потребителей. В ходе еженедельных заседаний комиссий по вопросам ЖКХ при Правительстве Пензенской области и администрации г. Пензы предприятиям коммунального комплекса и распорядителям бюджетных средств неоднократно указывалось на необходимость скорейшей ликвидации просроченной задолженности перед ООО «ТНС энерго Пенза».

Одновременно с тем компанией ведется обширная работа по взысканию долгов в судебном порядке. Количество исковых заявлений, поданных энергетиками с января 2019 года, составило 2 147 на общую сумму 169,07 млн руб. (в 2018 г. - 7581 заявление на 987,8 млн рублей), из них:

- к юридическим лицам - 314 исков на 155,31 млн руб.;

- к физическим лицам - 1 833 исков на 13,75 млн руб.

Только за указанный период с неплательщиков было взыскано более 72 млн рублей.

Гарантирующим поставщиком электроэнергии налажено тесное сотрудничество со службой судебных приставов, в отношении должников применяются различные меры принудительного характера: блокировка банковских счетов, арест личного имущества и транспортных средств, запрет на выезд за пределы России. Также регулярно проводятся совместные рейды энергетиков и приставов-исполнителей по местам проживания должников.

ООО «ТНС энерго Пенза» подчеркивает, что осуществляемая компанией деятельность по ликвидации образовавшейся у потребителей задолженности за электроэнергию направлена в первую очередь на обеспечение стабильного функционирования энергетического сектора Пензенской области и будет продолжена в дальнейшем.

ИСТОЧНИК KP.RU