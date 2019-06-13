2019-06-13T15:36:36+03:00
Недвижимость

На месте старых корпусов Республиканской больницы Мордовии возведут новый жилой район

Здесь построят девять многоквартирных домов
Анна ЧЕРНАЯ
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Вчера Глава Мордовии Владимир Волков провел рабочее совещание по вопросам подготовки к возведению нового микрорайона на улице Лесной в Саранске. Под застройку планируется отдать территорию, где сейчас расположены старые корпуса Республиканской больницы. На их месте будут возведены девять многоквартирных домов.

- Прошу проектировщиков предлагать самые современные решения жилой застройки, - отметил Владимир Дмитриевич.

ИСТОЧНИК KP.RU

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