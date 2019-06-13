Еще 12 пензенских выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ

СЕГОДНЯ 15:19 2019-06-13T15:25:04+03:00

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31 мая в Пензенской области 844 выпускника сдавали ЕГЭ по истории. 3,6% участников не справились с заданиями, 118 из них сумели набрать больше 80 баллов. Пять выпускников: Кирилл Сениченков из школы № 8 города Каменки; Илья Гусев из пензенской гимназии № 44, Геннадий Кривцов из пензенской гимназии № 13, Мария Дьяченко из пензенской школы № 52 и Ксения Ермолова из пензенской школы № 60 получили на экзамене высшие баллы.

В этот же день в регионе 738 человек сдавали экзамен по химии. Здесь высшего результата добились семь выпускников: Елена Панина из школы № 2 города Белинского, Никита Плотников из школы № 68 города Пензы, Наталья Романова из гимназии № 44, Юлия Солодилова из лицея № 55, Марк Андосов из гимназии «САН», Дарья Куренкова из школы № 58 и Артем Лазарев из школы № 225 Заречного. 105 человек смогли набрать больше 80 баллов.

По итогам пяти экзаменов, в основной период ЕГЭ 100 баллов по разным дисциплинам получили уже 20 выпускников. Следующими будут обнародованы результаты экзамена по русскому языку - они придут в регион не позднее 20 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU