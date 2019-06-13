В адрес генерального директора пензенской «Комсомолки» поступили телеграммы от Глав Пензенской области и Республики Мордовия
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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и Глава Республики Мордовия Владимир Волков поздравили с днем рождения генерального директора ООО ИД «Комсомольская правда» в Пензе» Антона Викторовича Баязитова. Телеграммы от руководителей регионов поступили в редакцию.
«Пусть все ваши замыслы будут исполнены с наилучшим результатом, а в жизни сопутствуют дружеская поддержка и тепло семейного очага», - отмечается в послании Ивана Александровича.
«Желая крепкого здоровья, счастья, ярких творческих свершений», - говорится в телеграмме Владимира Волкова.
ИСТОЧНИК KP.RU